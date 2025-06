Thuram certo di una maglia da titolare accanto a lui due bianconeri per un posto | le ultime verso Juve Wydad Casablanca

Thuram si prepara a scendere in campo con la maglia da titolare, circondato da due bianconeri pronti a contendersi un posto in questa sfida cruciale. Oggi alle 18.00, la Juventus affronta il Wydad Casablanca a Philadelphia, nel secondo match di questa fase a gironi del Mondiale per Club. Tudor deve ancora sciogliere un dubbio in mediana, ma la voglia di mettere in mostra il carattere bianconero è già alle stelle.

Thuram certo di una maglia da titolare, accanto a lui due bianconeri per un posto: le ultime verso la sfida di oggi tra Juve e Wydad Casablanca. Oggi quando in Italia saranno le ore 18.00 la Juventus scenderà in campo a Philadelphia per affrontare il Wydad Casablanca nel secondo match della fase a gironi di questo Mondiale per Club. Tudor ha un piccolo dubbio in mediana da sciogliere nel corso delle prossime ore: Thuram è praticamente certo di una maglia da titolare, accanto a lui favorito ancora una volta Mckennie su Locatelli ma il croato si deciderà in maniera definitiva solo a ridosso del match.

