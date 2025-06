Thuram a Mediaset | Fatta una partita seria non era facile oggi Il mio ruolo? Ecco cosa mi chiede il mister

Khephren Thuram, protagonista nel match tra Juventus e Wydad, ha evidenziato l'impegno e la serietà della sua squadra nel post-partita. Con parole sincere e cariche di determinazione, il calciatore ha condiviso le sfide affrontate, sottolineando quanto sia stato fondamentale lavorare in gruppo e rispondere alle richieste del mister. La sua prestazione e le dichiarazioni di oggi confermano che, nonostante le difficoltà, la Juventus è pronta a continuare a lottare con grinta e dedizione.

Thuram ha parlato così ai microfoni di Mediaset dopo Juve Wydad: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match.. Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. PARTITA – «Abbiamo fatto una partita seria, abbiamo lavorato bene in gruppo ed era da vincere oggi. Non era facile, il Wydad gioca bene in contropiede con giocatori veloci». RUOLO – «Il mister mi chiede di far girare la palla e far giocare bene la squadra. Cercare passaggi davanti e soprattutto difendere bene ed essere aggressivo: è molto importante per un centrocampista saper fare tutto, con e senza palla».