Khephren Thuram, dopo il difficile match contro il Wydad, ha sottolineato l’impegno della Juventus nel voler conquistare ogni vittoria. Con un atteggiamento serio e determinato, i bianconeri si preparano a puntare sempre al massimo, perché per la Juve non esistono partite facili: ogni incontro è una sfida da vincere. Quando giochi alla Juve, devi puntare a vincere tutte le partite, e questa mentalità farà la differenza nel proseguo del cammino.

Khephren Thuram ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Wydad: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. PAROLE – «Una squadra molto aggressiva ma siamo stati seri, facendo le cose bene. Quando giochi alla Juve tutte le partite le fai per vincere, con questa maglia devi solo vincere. Mi trovo molto bene con Manuel Locatelli, nonostante sia giovane ha vinto Europeo con l’Italia. Mio papà gli ha detto di tirarmi le orecchi ma non lo fa. È stato il primo con Perin a parlarmi e a stare con me ma sono molto amico con i miei compagni francesi». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram a DAZN: «Quando giochi alla Juve devi puntare a vincere tutte le partite. Il Wydad è stata una squadra molto aggressiva ma…»

Thuram a DAZN: «Posso diventare più forte in tutto. Non posso dire che sono a casa, esserlo alla Juve vuole dire aver vinto o fare quello che gli altri grandi giocatori hanno fatto» - Thuram, stella della Juventus, si apre a DAZN con un messaggio di determinazione e ambizione. In vista dell’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Ain, il centrocampista rivela la sua volontà di crescere ogni giorno, senza mai accontentarsi.

