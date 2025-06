Theo Hernandez Juve il terzino francese apre all’Al Hilal | parti al lavoro per l’accordo definitivo! Gli ultimi aggiornamenti

Il futuro di Theo Hernandez si fa sempre più incerto, con l'ala destra del Milan che apre ufficialmente all’Al Hilal. Un nuovo capitolo si scrive tra il francese e il club arabo, mentre le trattative si intensificano. Con questa apertura concreta, le parti sono ora al lavoro per definire un accordo che potrebbe rivoluzionare il panorama del mercato. La sfida tra passione e convenienza è appena iniziata, e tutto può succedere.

