Theo Hernandez da Inzaghi? Il francese ha aperto all’Al-Hilal – Sky

Il calcio internazionale si infiamma: Theo Hernandez, protagonista nel Milan e ora in uscita, ha aperto le porte all’Arabia Saudita, lasciando intravedere una possibile svolta nella sua carriera. Dopo aver sfidato Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, il francese potrebbe ora unirsi a lui al Al Hilal, aprendo un nuovo capitolo tra Europa e Medio Oriente. Una mossa che potrebbe cambiare le carte in tavola nel calciomercato...

Simone Inzaghi può strappare un primo giocatore alla Serie A: si tratta di Theo Hernandez del Milan. Il francese, in uscita dai rossoneri, ha aperto al club saudita e può raggiungere l’ex allenatore dell’Inter. APERTURA AL TRASFERIMENTO – Inzaghi si prepara a strappare al Milan Theo Hernandez, dopo averlo sfidato molte volte sulla panchina dell’Inter. Il francese, in uscita dal Milan, ha aperto al trasferimento in Arabia Saudita, sbloccando il trasferimento alla corte dell’ex tecnico dei nerazzurri. Come riferisce Sky Sport, nei prossimi giorni l’operazione potrebbe entrare nel vivo. Il giocatore sta valutando questa possibilità e ha aperto a trattare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Theo Hernandez da Inzaghi? Il francese ha aperto all’Al-Hilal – Sky

In questa notizia si parla di: theo - hernandez - inzaghi - francese

Theo Hernandez-Milan: tutto bloccato, ma il francese ha già scelto - Theo Hernandez, terzino francese del Milan, si trova in una situazione di stallo riguardo al suo futuro.

BRACCIO DI FERRO TRA IL MILAN E THEO HERNANDEZ Al Hilal è in pressing su Theo Hernandez che ha ricevuto anche la chiamata di Simone Inzaghi. Il francese però resiste e continua a dire no all'offerta degli arabi perchè spera in qualche squadra eu Vai su Facebook

Secondo La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi contatto diretto tra Simone Inzaghi e Theo Hernandez per provare a convincere il francese ad andare all’Al Hilal. Tentativo avrebbe colpito positivamente il giocatore, ma sarebbe soprattutto la famiglia a oppor Vai su X

Theo Hernandez verso l’Al-Hilal: Inzaghi in pressing; Theo Hernandez ad un passo dall'addio al Milan: offerta monstre dell'Al Hilal che aspetta Simone Inzaghi; Inzaghi senza rinforzi al Mondiale per Club: niente Al-Hilal per Theo Hernandez, Osimhen & c..

Milan, Theo Hernandez apre all’Al Hilal: parti a lavoro per l’accordo, si può chiudere - In serata, come riportato da Sky, sono arrivati importanti sviluppi nella trattativa tra Milan e Al Hilal per il terzino. Da msn.com

Theo Hernandez, Inzaghi non si nasconde: 'Ci stiamo lavorando' - Durante la conferenza stampa di presentazione del match tra il suo Al. ilbianconero.com scrive