The Undertaker | Jey Uso è una star da main event anche senza titolo

ostacolo per Jey Uso, anzi, la sua determinazione e il suo carisma dimostrano che può essere una star da main event anche senza un titolo in mano. Questa prospettiva apre nuovi scenari nel panorama WWE, confermando che il vero valore di un lottatore va oltre le cinture e si misura nel cuore e nella passione. Per Jey Uso, il futuro è ancora tutto da scrivere, e The Undertaker ne è certo: il meglio deve ancora venire.

Jey Uso potrebbe aver perso il WWE World Heavyweight Championship contro GUNTHER, ma The Undertaker non pensa affatto che questa sconfitta lo fermerà. Durante un’intervista con Shakiel Mahjouri, “The Deadman” ha parlato del futuro di Uso dopo la perdita del titolo, chiarendo che non la vede come un passo indietro. Anzi, secondo lui, Jey era già sulla strada del Main Event ben prima di conquistare la cintura: “Non credo sia necessariamente un percorso di ricostruzione. Prima di tutto, basta guardare alle reazioni che suscita nel pubblico, a quanto sono lunghi i suoi ingressi. Un tempo dicevano che i miei ingressi erano lunghi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - The Undertaker: “Jey Uso è una star da main event, anche senza titolo”

