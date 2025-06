The Over' s Guys-Omag Manuel Mazza conquista il Queen’s Club di Cattolica

Con un talento brillante e una determinazione senza pari, Manuel Mazza si è imposto al Queen’s Club di Cattolica, scrivendo il suo nome nella storia del torneo ITF M25 ‘The Over’s Guys-Omag Open’. Con il pubblico in delirio e un montepremi di 30.000 dollari, il 25enne riminese ha dimostrato che i sogni diventano realtà con impegno e passione. La sua vittoria è solo l’inizio di un cammino ricco di successi e ambizioni.

C'è la firma di Manuel Mazza in calce alla terza edizione del torneo ITF M25 'The Over's Guys-Omag Open' (montepremi 30.000 dollari). Davanti al pubblico delle grandi occasioni (tutto esaurito al Queen's Club di Cattolica) il 25enne riminese (n.677 Atp) ha coronato una settimana perfetta.