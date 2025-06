The Mastermind | il nuovo film di Kelly Reichardt con Josh O’Connor esce su MUBI nel 2025

Preparati a scoprire il capolavoro di Kelly Reichardt, uno dei film più attesi dell’anno, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024. "The Mastermind" con Josh O’Connor promette di incantare gli spettatori con la sua narrazione coinvolgente e un cast di talento. Svelata finalmente la data d’uscita: il 17 ottobre 2025 su MUBI. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza cinematografica unica; il conto alla rovescia è iniziato.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024, The Mastermind ha finalmente una data d'uscita: il nuovo film di Kelly Reichardt sarà distribuito da MUBI a partire dal 17 ottobre 2025. MUBI ha annunciato ufficialmente la data di uscita per uno dei titoli più apprezzati dell'ultimo Festival di Cannes: The Mastermind, il nuovo film diretto da Kelly Reichardt, arriverà sulla piattaforma il 17 ottobre 2025. The Mastermind, cast e trama Ambientato nel Massachusetts degli anni '70, il film segue la storia di JB Mooney, interpretato da Josh O'Connor, un falegname disoccupato che si reinventa goffamente ladro d'arte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Mastermind: il nuovo film di Kelly Reichardt con Josh O’Connor esce su MUBI nel 2025

