The Frontier la recensione | Tempesta Perfetta

In un paesaggio avvolto dalla nebbia dell’alba, "The Frontier" ci trasporta in un’epica lotta tra il caos primordiale e la civiltà nascente. La sua narrazione avvolgente e ricca di simbolismi svela come una tempesta antica abbia sconvolto il mondo, lasciando tracce indelebili nei confini del West. Un racconto che sfida i limiti della memoria collettiva e invita a riflettere sui segreti custoditi dall’umanità; da leggere tutto d’un fiato.

Nelle nebbie dell'alba, quando il cielo era ancora intonso, nacque una tempesta. Non fu un lampo né un tuono ordinario, ma il sospiro d'un demone antico che si mescolava ai granelli di sabbia del West. Si dice che, quando la Tempesta germogliò nella terra, il mondo cambiò (là dove gli uomini cominciarono a morire e nulla fu più come prima). Quel tumulto primigenio crebbe nella solitudine dei confini, custodendo segreti inenarrabili. Da quell'ombra emerse un manipolo di reietti: cinque figure cupe percorsero il crepuscolo del selvaggio West, portando con sé la promessa di salvezza e la minaccia di una vendet ta.

