The Family anticipazioni dal 23 al 29 giugno 2025 | Bedri e Ya?mur vogliono sposarsi

Nelle emozionanti puntate di The Family dal 23 al 29 giugno 2025, Bedri e Yagmur si preparano a coronare il loro amore con un matrimonio, affrontando le resistenze di Nese, madre della sposa. Con le tensioni finalmente attenuate, i protagonisti si concentrano sul futuro felice che li attende. Tuttavia, nuove sorprese e colpi di scena sono dietro l'angolo, rendendo questa settimana imperdibile per gli appassionati della serie turca in onda su Canale 5.

© US Mediaset C’è spazio anche per l’amore nel corso delle ultime puntate di The Family. Risolto il problema rappresentato da I lyas Koruzade, ucciso da Aslan durante una complicata resa dei conti, Bedri e Yagmur si concentrano sulla loro relazione e decidono di sposarsi. La loro scelta non piace però particolarmente a Nese, la madre della sposa. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Questa settimana, la dizi turca è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 ed il sabato e la domenica alle 14.40. Ecco le anticipazioni The Family: anticipazioni da lunedì 23 a domenica 29 giugno 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - The Family, anticipazioni dal 23 al 29 giugno 2025: Bedri e Ya?mur vogliono sposarsi

In questa notizia si parla di: family - anticipazioni - giugno - bedri

The family, anticipazioni al 13 giugno: Bedri e Yagmur si avvicinano - Nelle anticipazioni de "The Family" dal 9 al 13 giugno, il legame tra Bedri e Yagmur si intensifica, portando nuove emozioni e tensioni.

“The Family”, le trame dal 23 al 29 giugno 2025; The Family: anticipazioni da sabato 21 a venerdì 27 giugno! Aslan uccide Ilyas; The Family Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 giugno 2025: Ilyas scopre che Bedri è suo figlio!.