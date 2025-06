Terrore sul lungolago cittadino Crolla la ruota panoramica Colpa delle raffiche di vento

Il crollo della ruota panoramica sul lungolago di Lecco ha gettato nello sconforto la città, testimone di un episodio drammatico e inaspettato. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture temporanee in condizioni di forte vento. La scena, impressionante e surreale, ha ricordato quanto il clima possa essere imprevedibile e pericoloso. Ora, si apre un’indagine per capire come prevenire simili incidenti in futuro.

Terrore nel tardo pomeriggio di ieri sul lungolago di Lecco. La grande ruota panoramica è crollata. A bordo non c’era nessuno né si trovavano persone nei paraggi. Ad abbattere l’attrazione, che caratterizzava lo skyline della città dei Promessi sposi, sono state le raffiche di vento, che hanno superato i 100 all’ora. La ruota ha prima vacillato, poi lentamente e dopo sempre più velocemente si è inclinata su un lato fino a schiantarsi al suolo, nello spazio vicino al Monumento ai Caduti. Sembrava la scena di un film catastrofico. "Un fragore incredibile, come di rottami accartocciati per un maxi incidente", raccontano i testimoni, che si sono subito dati da fare per cercare ed aiutare eventuali persone rimaste travolte dal crollo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terrore sul lungolago cittadino. Crolla la ruota panoramica. Colpa delle raffiche di vento

Lecco, si ribalta ruota panoramica sul lungolago: le immagini dal drone