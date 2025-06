Terrore in Francia | la festa di nozze si trasforma in un massacro Uomini incappucciati uccidono la sposa e un assalitore

Un tragico episodio scuote il tranquillo paesino di Goult, nel sud della Francia, dove una celebrazione di nozze si trasforma in un drammatico massacro. Uomini incappucciati e armati hanno aperto il fuoco, lasciando sul campo due vittime, tra cui la sposa, e ferendo gravemente altre tre persone. Le autoritĂ indagano con urgenza, sospettando un regolamento di conti dietro questa terribile escalation di violenza. I fatti sono avvenuti verso...

Un gruppo di uomini armati e con il volto coperto ha aperto il fuoco questa mattina a Goult, un paesino di 1.000 abitanti nel sud della Francia, durante una festa di matrimonio, uccidendo due persone, fra cui la sposa, e lasciando altre tre persone ferite in modo grave. Lo si apprende da fonti dell’inchiesta, subito aperta per quello che sembra un regolamento di conti. I fatti sono avvenuti verso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terrore in Francia: la festa di nozze si trasforma in un massacro. Uomini incappucciati uccidono la sposa e un assalitore

