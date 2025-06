Terribile scontro tra auto e monopattino in corso Venezia | minorenne in codice rosso in ospedale è in coma

Un grave incidente ha scosso Corso Venezia: un minorenne in monopattino e un'auto sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha lasciato il ragazzo in codice rosso all’ospedale, con un coma indotto. La dinamica dell’incidente, avvenuto domenica 22 giugno, è ancora tutta da chiarire. Mentre le autorità indagano, le condizioni del giovane sono critiche e l’intera comunità si stringe in preoccupazione. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti.

È in gravissime condizioni un giovane ragazzo che, a bordo del suo monopattino in corso Venezia, è stato protagonista di uno scontro con un'auto. Poche le informazioni relative alla dinamica, ancora da chiarire. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 22 giugno. Soccorso in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Terribile scontro tra auto e monopattino in corso Venezia: minorenne in codice rosso in ospedale, è in coma

In questa notizia si parla di: scontro - auto - monopattino - corso

Incidenti stradali: scontro tra auto pirata e monopattino, muore 36enne a Roma - Un tragico incidente stradale ha scosso Roma, dove un'auto pirata ha investito un monopattino, causando la morte di un uomo di 36 anni.

Marco Cutrona, 20 anni, ha perso la vita a Milano dopo uno scontro con un'auto guidata da un uomo ubriaco. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte in corso Sempione. #MarcoCutrona #Milano #incidente #monopattino Vai su X

ncidente mortale nella notte alle porte di Frosinone, lungo la strada regionale Casilina: quattro uomini hanno perso la vita nello scontro violentissimo tra due auto, un'Alfa Romeo 147 e una Mercedes. Le vittime, tutte residenti tra Frosinone e la vicina Torrice, s Vai su Facebook

Incidente a Milano, Marco Cutrona investito e ucciso sul monopattino a 20 anni. L'automobilista positivo all’alcol test; Marco Cutrona, morto a 20 anni in un incidente col monopattino: conducente auto era ubriaco; Incidente tra auto e monopattino in corso Venezia: un ferito grave in rianimazione.

Milano, scontro auto-monopattino: muore il 20enne Marco Cutrona. Il conducente della vettura era ubriaco - Accertamenti affidati alla polizia locale: il mezzo elettrico urtato a un semaforo lampeggiante dalla Aud ... Si legge su msn.com

Milano, scontro tra monopattino ed auto nella notte: muore 20enne. L'uomo al volante era ubriaco - L'incidente in corso Sempione: un 26enne originiario di Cinisello Balsamo ha perso la vita nello scontro tra il suo monopattino ed un'auto che giungeva ... Segnala affaritaliani.it