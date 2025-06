Terribile incidente in Istria | motociclista quarantenne si schianta contro un albero e muore

Un tragico incidente scuote l'Istria: un motociclista di 40 anni perde la vita dopo essersi schiantato contro un albero sulla strada Dragogna-Sicciole. La scena è stata straziante e ha suscitato sgomento tra i residenti. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole della strada e guidare con prudenza.

L'incidente mortale è avvenuto in Istria, sulla strada di collegamento Dragogna-Sicciole, nella mezzanotte tra il 21 e il 22 giugno.

