Terremoto oggi in Italia 22 giugno 2025 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

Scopri le ultime notizie in tempo reale sul terremoto di oggi, domenica 22 giugno 2025, in Italia. Ti aggiorniamo su magnitudo, epicentro e zone colpite, per garantirti informazioni precise e tempestive. Restare informati è fondamentale per la nostra sicurezza: ecco tutto ciò che devi sapere sulle scosse sismiche più recenti nel nostro paese.

Terremoto oggi 22 giugno 2025 Lista INGV terremoti Ultima ora Italia. TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, domenica 22 giugno 2025: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città , regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale: Cosa fare in caso di una scossa Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’ Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo): Se hai avvertito una scossa di terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Terremoto oggi in Italia 22 giugno 2025: tutte le ultime scosse | Tempo reale

Una scossa di #terremoto è stata registrata oggi, sabato 21 giugno 2025, alle ore 05:00 nella zona dei #CampiFlegrei. Magnitudo 3.2, ipocentro a 2.7 km di profondità secondo l’INGV. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Pozzuoli e nella zona ovest di Napo Vai su Facebook

[DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 6.1 ore 23:23 IT del 21-06-2025 a Conflict zone Japan/Russia [Sea] Prof= 9 Km #INGV_43166832 Vai su X

