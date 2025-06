Terracina sgomento e tristezza a Ceccano per la morte di Giada

Una tragedia sconvolge la cuore di Ceccano e Terracina: l’addio a Giada Pompili, 11 anni, vittima di un tragico incidente sulle spiagge di Terracina. La sua breve vita si è spezzata in un attimo, lasciando dolore e sgomento tra familiari e amici. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la gioia dei momenti spensierati, e ci invita a riflettere sulla sicurezza dei nostri cari. La comunità si stringe nel ricordo di Giada, che rimarrà sempre nei nostri cuori.

Tristezza e sgomento a Ceccano per la morte di Giada Pompili, la bambina di 11 anni travolta da un'onda anomala sulla spiaggia di Terracina mentre era seduta a riva con un'amica. La piccola è morta a Roma presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove era stata ricoverata. I medici hanno tentato.

