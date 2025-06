Terni Suor Carolina Remondini è tornata alla casa del Padre

Un dolore profondo ha colpito la comunità di Terni con la scomparsa di suor Carolina Remondini, figura ammirata e amata da tanti. Dopo aver dedicato una vita di fede e servizio alla congregazione delle suore diocesane Maria Madre della Chiesa, si spegne a 92 anni. La sua partenza lascia un vuoto incolmabile, ma anche un patrimonio di testimonianze di amore e dedizione. Il suo funerale, previsto per lunedì 23 giugno, sarà un momento di commozione e ricordo.

La Diocesi di Terni-Narni-Amelia è in lutto per la morte di suor Carolina Remondini, scomparsa domenica 22 giugno all'età di 92 anni. Suor Carolina faceva parte della congregazione suore diocesane Maria Madre della Chiesa. Il funerale ci sarà lunedì 23 giugno, alle ore 10 al santuario della.

