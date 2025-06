Terni sopralluogo al parco David Raggi | buone condizioni e disagi Gli aggiornamenti

Lo scorso 20 giugno, la Prima Commissione del Comune di Terni ha effettuato un sopralluogo al Parco David Raggi, valutando lo stato del nuovo playground e le condizioni delle strutture. Un passo importante per garantire sicurezza e qualità agli spazi verdi cittadini, anche se sono emersi alcuni disagi e aspetti da migliorare. L'attenzione ora si concentra sugli aggiornamenti necessari per rendere il parco un luogo davvero accogliente e sicuro per tutti i visitatori.

La Prima Commissione del Consiglio Comunale di Terni si è recata al parco David Raggi, per verificare i lavori del playground e le condizioni delle strutture presenti. Il sopralluogo svoltosi venerdì 20 giugno è stato sollecitato da un atto di indirizzo del consigliere comunale Danilo Primieri. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, sopralluogo al parco David Raggi: buone condizioni e disagi. Gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: terni - sopralluogo - parco - david

Nuovo parco di via Pungilupo: sopralluogo della Prima commissione consiliare insieme al vicesindaco - La Prima Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa ha visitato il cantiere del nuovo parco di via Pungilupo, evidenziando l'importanza di questo progetto dal punto di vista urbanistico e ambientale.

Sopralluogo al parco di piazza Douhet: "Intervento in autunno" - Il parco di piazza Douhet è pronto a vivere una nuova vita! Il sindaco Noemi Tartabini ha annunciato un sopralluogo per valutare la riqualificazione dell’area giochi, attualmente in difficoltà .

Terni, sopralluogo al parco David Raggi: buone condizioni e disagi. Gli aggiornamenti; Convocazione Prima Commissione consiliare con sopralluogo; Convocazione Prima Commissione consiliare.

Terni. II parco David Raggi resta abbandonato - Parco David Raggi, a Terni, doveva invece essere nelle intenzioni il simbolo di villaggio Matteotti, l'emblema di una rinascita dell'ex ... Come scrive ilmessaggero.it

Sos quartieri, Villaggio Matteotti: «Il parco dedicato a David Raggi lasciato nel degrado» - Il Parco dedicato a David Raggi, il giovane del villaggio Matteotti, ammazzato sei anni fa, a soli 27 anni, da un extra comunitario ubriaco, nel centro cittadino di Terni, (Tra qualche giorno è l ... Scrive ilmessaggero.it