Terni le segnalazioni dei passeggeri e le modifiche alla viabilità | Istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli

A Terni, la sicurezza e il flusso del traffico sono al centro dell’attenzione. Sulla base delle segnalazioni dei cittadini e delle recenti modifiche alla viabilità, il Comune ha deciso di istituire un divieto di fermata per tutti i veicoli in un tratto strategico. L’ordinanza, firmata dal dirigente Federico Nannurelli, mira a migliorare la circolazione e garantire maggiore sicurezza. Per scoprire come questa misura influenzerà gli spostamenti quotidiani, proseguiamo con i dettagli.

Il dirigente Federico Nannurelli ha firmato un’ordinanza municipale che istituisce il divieto di fermata per tutti i veicoli: “Nel tratto compreso tra le intersezioni con via del Comune Vecchio e vico dei Maniscalchi, lato sinistro direzione di marcia”. Tale provvedimento fa seguito alla nota. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, le segnalazioni dei passeggeri e le modifiche alla viabilità: “Istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli”

