Terni il ‘Grest’ alla parrocchia di San Giuseppe | Giornate estive trasformate in un’esperienza di gioco e valori condivisi

L’estate a Terni si accende di gioia e scoperta con il ‘Grest’ della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Cospea. Un’esperienza coinvolgente che unisce gioco, valori condivisi e un solido servizio alla comunità, offrendo ai bambini un’estate ricca di emozioni e crescita. La prima settimana si è conclusa con successo, e da lunedì 23 ripartirà ancora più entusiasmante: preparatevi a vivere nuove avventure insieme!

Un servizio alla comunità, che risponde in modo concreto al bisogno di accompagnare i bambini nel periodo delle vacanze estive. Il ‘Grest’ della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore a Cospea è entrato pienamente nel vivo, dato che si è conclusa la prima settimana. A partire da domani – lunedì 23. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, il ‘Grest’ alla parrocchia di San Giuseppe: “Giornate estive trasformate in un’esperienza di gioco e valori condivisi”

In questa notizia si parla di: grest - parrocchia - giuseppe - estive

E' morto don Giuseppe Buccellato, lo storico prete della parrocchia di San Michele Arcangelo - È morto don Giuseppe Buccellato, storico parroco di San Michele Arcangelo a Palermo, che avrebbe compiuto 72 anni a settembre.

Avvisi Settimanali - Venerdì 30 maggio ci recheremo in pellegrinaggio a conclusione del mese di Maggio alla madonna dell' Arco, è possibile iscriversi presso la segreteria parrocchiale - ?Da Domenica entrano in vigore i nuovi orari delle messe estive. - Vai su Facebook

Terni, il ‘Grest’ alla parrocchia di San Giuseppe: “Giornate estive trasformate in un’esperienza di gioco e valori condivisi”; Estate 2023. Messaggio del Vescovo Rumeo per i ragazzi e gli animatori dei Centri Estivi; Centri estivi in Diocesi: ogni estate una piccola chiesa.

Un’estate in parrocchia Ecco tutti i "campi" - Le proposte per giovani e giovanissimi sul territorio diocesano: tante attività per crescere insieme al mondo del volontariato ... Come scrive msn.com

Grest parrocchiali. Senza sosta l’esperienza estiva di animatori e ragazzi - Non si arresta l’onda dei grest estivi: continua ininterrottamente l’esperienza di giovani e ragazzi alle prese con l’esperienza più attesa e più vivace di tutto l’anno. Riporta clarusonline.it