Terni debutta l’Infiorata del Corpus Domini a Borgo Bovio | Un segnale alla comunità

Terni si prepara a vivere un momento di grande emozione con l’Infiorata del Corpus Domini a Borgo Bovio, un evento che unisce la comunità in una festa di fede e tradizione. Alle 18 di oggi, domenica 22 giugno, si dà il via a una celebrazione ricca di significato, culminante nella processione con il Santissimo Sacramento. Un segnale di forte unità e spiritualità per tutti gli abitanti del quartiere, rafforzando il legame tra cittadini e cultura religiosa.

Un momento di forte condivisione e connessione per gli abitanti del quartiere di Borgo Bovio. Alle 18 di oggi – domenica 22 giugno – è prevista la celebrazione eucaristica presso la chiesa di Santa Maria della Misericordia, che ha anticipa la processione con il santissimo sacramento.

Terni, prima infiorata in città del Corpus Domini: “Contagio positivo e coinvolgimento degli abitanti di Borgo Bovio” - Terni si anima con la prima infiorata in città dedicata al Corpus Domini, un evento che ha coinvolto positivamente gli abitanti di Borgo Bovio e rafforzato il senso di comunità.

