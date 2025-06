Terni Cristina e Piergiorgio | Affetto travolgente dalla comunità Impegno massimale per far conoscere il deficit di UGDH

Terni Cristina e Piergiorgio, uniti da un affetto travolgente e dal forte impegno, si sono mobilitati con passione per sensibilizzare il mondo sul deficit di UGHD. Un viaggio di oltre 800 chilometri li porta a Lisbona, simbolo di speranza e determinazione. Gli sportivi Giacomo e Leanne, con il loro esempio, vogliono far conoscere questa rara malattia, che colpisce solo una quarantina di persone nel mondo, di cui tre in Italia. La sfida è appena iniziata.

Terni, Leanne e Giacomo in cammino: “Dieci euro per ogni chilometro percorso. Sensibilizzare e far conoscere il deficit di Ugdh” - Terni, Leanne e Giacomo si preparano a un'impresa straordinaria: percorrere oltre 800 km lungo il Cammino di Santiago, con una motivazione profonda.

