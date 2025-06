Terni ' beffa' finale per Valentina ad Affari Tuoi | accetta i 40mila ma ne perde 300mila

Un'inaspettata beffa finale ha lasciato un retrogusto amaro a Valentina Marino, protagonista di “Affari Tuoi” sabato 21 giugno. Con coraggio e determinazione, ha accettato 40 mila euro, ma alla fine ha perso ben 300 mila. Un colpo di scena che ha emozionato il pubblico e dimostrato quanto il gioco possa riservare sorprese imprevedibili. La sua storia rimarrà sicuramente impressa nel cuore dei telespettatori.

Importante cifra portata a casa, ma con un po’ di amaro in bocca finale, per Valentina Marino ad “Affari Tuoi”. Nella puntata del seguitissimo programma di Rai 1 di sabato 21 giugno è stata protagonista la giovane proprietaria del negozio d'abbigliamento del centro “Mon Rose shop”, giocando. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, 'beffa' finale per Valentina ad Affari Tuoi: accetta i 40mila, ma ne perde 300mila

In questa notizia si parla di: finale - valentina - affari - tuoi

Affari Tuoi, la scelta di Daniela dalla Campania è razionale ma il finale è da colpo di scena - ...è stata Daniela dalla Campania, la cui scelta sembra razionale, ma culmina in un finale sorprendente.

Affari Tuoi induce alla ludopatia? Anche Barbara Floridia (M5S), Presidente Commissione Vigilanza Rai, prende posizione sul game di Rai 1 #Striscialanotizia Jimmy Ghione Vai su Facebook

Terni, 'beffa' finale per Valentina ad Affari Tuoi: accetta i 40mila, ma ne perde 300mila; Affari Tuoi, Valentina snobba i nonni (e se ne pente): sfuma vincita faraonica per un clamoroso errore; Ad Affari Tuoi De Martino sbaglia il nome della concorrente: New entry, new esci”, quanto ha vinto Valentina.

Affari Tuoi, Valentina snobba i nonni (e se ne pente): sfuma vincita faraonica per un clamoroso errore - Nella puntata del 21 giugno, la partita di Valentina finisce bene nonostante la beffa nel gran finale, quando restano 0 euro e 300mila in gioco: cosa è successo ... Scrive libero.it

Affari Tuoi, quanto ha vinto Valentina dall’Umbria stasera, 21 giugno - Prima partita d'estate per questa straordinaria edizione di Affari Tuoi. Secondo alphabetcity.it