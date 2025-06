Ternana ora il tecnico Liverani è fiducioso | Tutte le condizioni per ripartire di slancio

Dopo una stagione intensa e ricca di sfide, Fabio Liverani si mostra ottimista e determinato a ripartire con slancio. Tornato a parlare dopo la delusione di Pescara, il tecnico della Ternana mette in luce le condizioni favorevoli per un nuovo inizio, confidando nelle proprie capacitĂ e nel gruppo. Con fiducia e passione, Liverani guarda avanti, convinto che questa sia la strada giusta per raggiungere nuovi obiettivi e tornare ai vertici del calcio italiano.

"Ci sono tutte le condizioni per ripartire con slancio". Lo afferma Fabio Liverani, che è tornato a parlare dopo la delusione di Pescara. Il tecnico rossoverde ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha espresso la propria opinione sugli attuali temi del calcio italiano, affrontando inevitabilmente anche l’argomento-Ternana, seppure in modo breve. "È stata una stagione di alto livello – ha detto – e per due mesi abbiamo spinto forte, raggiungendo l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Le prestazioni e i risultati sono stati all’altezza, anche se la sconfitta ai rigori nell’ultima gara ci ha lasciato l’amaro in bocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Ternana, ora il tecnico Liverani è fiducioso: "Tutte le condizioni per ripartire di slancio"

