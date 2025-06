Teppistelli in azione in zona Immacolata | lanciati sassi contro la sede di un' associazione

In zona Immacolata, la tranquillità è stata sconvolta da un gruppo di giovani teppistelli tra i 10 e i 15 anni, protagonisti di episodi di vandalismo. Lanci di sassi contro la sede di un’associazione di via Lecce stanno creando preoccupazione tra residenti e cittadini. La situazione desta grande allarme e richiede interventi decisi per fermare questa spirale di inciviltà e garantire sicurezza a tutta la comunità.

Salve Foggiatoday, una banda di teppistelli sta creando gravi problemi in zona Immacolata. Si tratta di ragazzini tra i 10 e i 15 anni che, forse annoiati, si divertono a lanciare sassi nelle attività della zona. Ad essere presa di mira ripetutamente è stata una associazione di via Lecce dove il.

