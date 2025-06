Tentato furto nella villa di Arnautovic | bastonato il custode che cercava di fermare i ladri

Sabato sera, nella tranquilla località di Cantù, un tentativo di furto nella villa di Marko Arnautovic si è trasformato in un episodio di tensione e coraggio. Due malviventi, approfittando dell’assenza del calciatore, hanno cercato di entrare nell’abitazione, ma il custode, intervenuto per fermarli, ha rischiato la vita. La scena si è conclusa con un intervento deciso che potrebbe fare la differenza nel fermare simili episodi in futuro.

Attimi di paura sabato sera, 21 giugno, nella villa del calciatore Marko Arnautovic a Cantù, in via delle Ginestre. Intorno alle 23 due malviventi hanno cercato di introdursi nell'abitazione per rubare, approfittando dell'assenza del giocatore.

