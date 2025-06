Tentato furto nella villa di Arnautovic a Cantù | un vigilantes ferito

Una notte di tensione a Cantù, dove due ladri hanno tentato di svaligiare la villa di Marko Arnautovic, uno dei talenti dell'Inter. La violenta colluttazione con le guardie di sicurezza ha portato a un episodio drammatico, con un vigilantes ferito alla testa. La scena si è conclusa con il fallimento del furto, ma lascia aperti interrogativi su sicurezza e minacce nelle zone residenziali di alto profilo.

Tentato furto ieri sera nella villa del calciatore dell'Inter Marko Arnautovic, a Cantù (Como), nella zona residenziale di via delle Ginestre. Secondo quanto si è appreso, attorno alle 23 due malviventi avrebbero tentato di entrare all'interno dell'abitazione forse senza immaginare che fosse presidiata da due guardie di sicurezza. Ne è nata una violenta colluttazione, nel corso della quale una delle due guardie è stata colpita alla testa probabilmente con un bastone. In casa non c'erano né il calciatore né i suoi familiari. C'erano invece i due custodi, una coppia di nazionalità filippina che si sono barricati in casa e hanno chiamato le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it