tentato furto in villa arnautovic un vigilantes ferito

Una notte di tensione a Cantù, dove un tentato furto nella villa del calciatore Marko Arnautovic si è trasformato in un episodio violento. Due malviventi hanno cercato di entrare nell’abitazione, ma sono stati sorpresi dalle guardie di sicurezza, scatenando una colluttazione che ha lasciato ferito uno dei vigilantes. La scena, ancora sotto shock, evidenzia la crescente minaccia alla sicurezza delle case di personaggi pubblici.

Tentato furto ieri sera nella villa del calciatore Marko Arnautovic, a Cantù (Como), nella zona residenziale di via delle Ginestre. Secondo quanto si è appreso, attorno alle 23 due malviventi avrebbero tentato di entrare all'interno dell'abitazione forse senza immaginare che fosse presidiata da due guardie di sicurezza. Ne è nata una violenta colluttazione, nel corso della quale una delle due guardie è stata colpita alla testa probabilmente con un bastone. In casa non c'erano né il calciatore né i suoi familiari. C'erano invece i due custodi, una coppia di nazionalità filippina che si sono barricati in casa e hanno chiamato le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net