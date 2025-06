Tentato furto in casa di Arnautovic colluttazione con le guardie di sicurezza | un uomo ferito

Una notte movimentata a Cantù: un tentato furto in casa di Marko Arnautovic si trasforma in scontro con le guardie di sicurezza, lasciando ferito uno dei vigilantes. L’ex attaccante dell’Inter è rimasto estraneo all’accaduto, ma l’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza delle celebrità. Un episodio che potrebbe avere risvolti inquietanti e richiede attenzione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa brutta avventura.

Brutta avventura per l'ex attaccante dell'Inter Marko Arnautovic: nella notte di sabato 21 giugno, due malviventi hanno fatto irruzione nella villa di Cantù, imbattendosi in due vigilantes. I ladri si sono dati alla fuga, senza bottino mentre una delle guardie è stata ferita. In casa non c'era nessuno tranne alcuni domestici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

