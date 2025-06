Tentato furto in casa Arnautovic | ladri via senza bottino un vigilantes li affronta e resta ferito

Una notte movimentata a Cantù, dove il noto ex Inter Arnautovic è stato coinvolto in un tentato furto in casa. I ladri, sorpresi da un vigilantes, sono scappati senza bottino, ma l'intervento ha avuto un prezzo: il vigilante è rimasto ferito. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezza delle proprietà e sulla determinazione delle forze dell'ordine nel proteggere cittadini e celebrità.

È accaduto nella notte tra sabato e domenica a Cantù, in provincia di Como, dove vive l'attaccante ex Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tentato furto in casa Arnautovic: ladri via senza bottino, un vigilantes li affronta e resta ferito

