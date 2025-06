Tentato furto ad Aiello del Sabato | malviventi in fuga nella serata di oggi

Una sera di tensione ad Aiello del Sabato, dove malviventi hanno tentato di mettere a segno un furto in Contrada Schiti. Fortunatamente, il colpo è stato sventato e i ladri sono stati costretti alla fuga, dirigendosi verso il cimitero. La comunità rimane sull'attenti, sperando che le forze dell'ordine possano rintracciare gli autori di questa inquietante vicenda.

