Tentata rapina nella villa di Arnautovic | ferito un vigilantes

Un tentativo di rapina scuote la villa di Arnautovic nella serata di ieri, mentre il calciatore e la sua famiglia non erano in casa. I malviventi, entrati con l’intenzione di svaligiare, si sono scontrati con due guardie di sicurezza, causando anche il ferimento di uno di loro. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto la sicurezza sia fondamentale per proteggere le figure pubbliche e le loro proprietà .

L'assalto nella serata di ieri, quando il calciatore e i suoi familiari non erano presenti. I malviventi si sono scontrati con due guardie.

