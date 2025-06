Tentano un’estorsione a un imprenditore della costa dei Trabocchi | arrestati in flagranza

Tentano un'estorsione a un imprenditore della Costa dei Trabocchi, ma vengono arrestati in flagranza di reato. Il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Ortona ha assicurato alla giustizia due individui, un 43enne già noto alle forze dell’ordine e un 20enne incensurato. Questa importante operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini. La vicenda mette in luce quanto sia fondamentale monitorare e contrastare ogni forma di criminalità nella regione.

Il nucleo operativo della compagnia carabinieri di Ortona, nella giornata del 21 giugno, ha arrestato in flagranza di reato due persone: un 43enne già noto alle forze dell’ordine e un 20enne incensurato, entrambi residenti nel territorio frentano. I due sono ritenuti responsabili del reato di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Tentano un’estorsione a un imprenditore della costa dei Trabocchi: arrestati in flagranza

In questa notizia si parla di: flagranza - tentano - estorsione - imprenditore

Tentano di rapire la figlia del famoso imprenditore: il video choc, succede l’incredibile - Una tranquilla mattina si è trasformata in un incubo quando tre uomini mascherati hanno tentato di rapire la figlia di un noto imprenditore.

Tentano un’estorsione a un imprenditore della costa dei Trabocchi: arrestati in flagranza; Bergamo, l'imprenditore dei trasporti e la tentata estorsione da un milione di euro: «Se non paghi, non arrivi a Natale»; Si insediano abusivamente in cantiere e tentano l'estorsione: tre arrestati a Belluno.

Diecimila euro in cambio di protezione, due arresti per estorsione nel Frentano - L’incontro tra la vittima e gli estorsori che è stato pianificato ed organizzato dai carabinieri sotto la direzione della Procura di Lanciano ... Secondo rete8.it

Bergamo, tentata estorsione aggravata a danno di un imprenditore bergamasco: cinque arresti - I fatti risalgono al mese di aprile del 2024, quando un italiano, residente in provincia di Bergamo, aveva ... Si legge su araberara.it