Tentano di rubare nella villa del calciatore Marko Arnautovic a Cantù e aggrediscono le guardie | ferito un vigilantes

Una notte di tensione a Cantù: due ladri, tentativi di furto e un'aggressione che ha portato al ferimento di un vigilantes. La pronta reazione delle guardie e l'intervento dei carabinieri hanno evitato il peggio, mentre la villa del calciatore Marko Arnautovic rimane al sicuro. Ma cosa si nasconde dietro questo episodio? Continua a leggere per scoprire i dettagli di una notte che ha scuotuto la tranquilla comunità locale.

Sabato sera due ladri hanno tentato di rubare all'interno della villa del calciatore a Cantù (Como). Hanno aggredito le due guardie e ne hanno ferita una, mentre i due custodi si sono barricati all'interno e hanno chiamato i carabinieri. Arnautovic e la famiglia non erano in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

