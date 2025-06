Tenta la rapina in spiaggia ai due soci del bagno | Si muoveva come una biscia

Nella tranquilla notte di Marina di Ravenna, un ignoto tenta una rapina in spiaggia, muovendosi come una biscia tra la sabbia. Osserva attentamente, aspettando il momento perfetto per scattare e svaligiare borse, cellulari e zaini mentre voi ammirate la luna. Ma cosa succede se riesci a catturarlo sul fatto? Un confronto che potrebbe cambiare tutto, perché lui non esiterà a reagire con spray e minacce.

Marina di Ravenna, 22 giugno 2025 – Striscia nella notte sulla sabbia. Si acquatta alla bisogna. E attende il momento giusto. Quale? Quello per arraffare le vostre cose - borse, borselli, cellulari - mentre siete impegnati magari a guardare la luna sul mare seduti sui lettini in spiaggia. E poi sparisce lesto nel buio. Ma se lo beccate, se lo cogliete sul fatto, se lo pizzicate in quello sforzo plastico, allora lui non esita a irrorarvi di spray urticante per guadagnarsi la fuga. Una inquietante figura notturna quella che da qualche tempo bazzica sul litorale ravennate, soprattutto in quel di Marina di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta la rapina in spiaggia ai due soci del bagno: “Si muoveva come una biscia”

In questa notizia si parla di: spiaggia - tenta - rapina - soci

