Tensione alle stelle al carcere di Teramo i detenuti non vogliono entrare in cella e fanno esplodere bombolette di gas

L’atmosfera nel carcere di Teramo si fa sempre più tesa, con i detenuti che rifiutano di entrare in cella e ricorrono a esplosioni di bombolette di gas, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Donato Capece, segretario del Sappe, condanna duramente questo comportamento, definendolo “irresponsabile e gravissimo”. La situazione richiede interventi immediati per ristabilire l’ordine e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Il segretario generale del Sappe Donato Capece giudica la condotta dei detenuti “irresponsabile e gravissima". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Tensione alle stelle al carcere di Teramo, i detenuti non vogliono entrare in cella e fanno esplodere bombolette di gas

In questa notizia si parla di: detenuti - tensione - stelle - carcere

Alta tensione in carcere, disordini a Spoleto e Terni: detenuti distruggono la sezione media sicurezza - Una nuova ondata di tensione scuote le carceri di Terni e Spoleto, con violenti disordini e atti di distruzione che hanno messo in crisi la sicurezza delle strutture.

Alle sei del pomeriggio, quando esce dal carcere di Terni, il senatore del Pd Walter Verini, dice: «C’è stata una rivolta che poteva avere conseguenze molto gravi, un agente di polizia penitenziaria è rimasto ferito, ci sono decine di detenuti che stanno danneg Vai su Facebook

Tensione alle stelle al carcere di Teramo, i detenuti non vogliono entrare in cella e fanno esplodere bombolette di gas; Tensione alle stelle nel carcere di Terni: due sezioni devastate per una violenta protesta. Il Garante teme l'inizio di un'estate di fuoco; Alta tensione dietro le sbarre: detenuti in rivolta a Terni e Spoleto, poliziotto finisce in ospedale.

Otto di tensione nel carcere di Sanremo, i detenuti distruggono l'area infermieristica - E’ finita alle 3 di mattina la protesta di cinque detenuti del carcere Valle Armea di Sanremo che hanno dato vita a una protesta durata otto ore che ha portato a danni all'area infermieristica del ... primocanale.it scrive

Alta tensione dietro le sbarre: detenuti in rivolta a Terni e Spoleto, poliziotto finisce in ospedale - Un sovrintendente della penitenziaria ferito alla testa con la gamba di uno sgabello usato da uno dei detenuti della media sicurezza in rivolta a Sabbione. Lo riporta ilmessaggero.it