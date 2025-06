Tennis traguardo raggiunto per il Tennis Club Faenza | promosso in serie B femminile

Il Tennis Club Faenza ha raggiunto un traguardo storico: la promozione in Serie B femminile! Dopo un entusiasmante pareggio nell’andata, le ragazze attendevano con ansia la finale di ritorno contro il Circolo Le Roccette di Mascalucia. Tuttavia, per un imprevisto, la formazione siciliana non si è presentata, regalando alle nostre campionesse una vittoria meritata e un passo importante verso nuovi successi.

Dopo il 2-2 dell'andata, la squadra di Serie C Femminile del Tennis Club Faenza attendeva al circolo di via Medaglie d'Oro la formazione del Circolo Le Roccette di Mascalucia (Catania) per la finale di ritorno valida per la promozione in Serie B2. Ma il team siciliano non si è presentato.

