Tennis Errani-Paolini battute in finale a Berlino

Nel cuore di Berlino, le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sfiorato la vittoria, arrivando in finale nel prestigioso torneo WTA 500. La loro prestazione entusiasmante ha conquistato gli appassionati di tennis, ma alla fine sono state sconfitte in rimonta dalla coppia Mihalikova-Nicholls. Una resa che testimonia la bravura e la determinazione delle nostre campionesse, pronte a tornare più forti di prima. La loro avventura non si ferma qui: il futuro è ancora tutto da scrivere.

Roma, 22 giu. (askanews) – Si ferma in finale la corsa delle azzurre Sara ErraniJasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 1, nel tabellone di doppio femminile dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500 andato in scena sull’erba outdoor della capitale della Germania: le italiane cedono alla coppia composta dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls, le quali si impongono in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 10-6 in un’ora e 28 minuti di gioco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

