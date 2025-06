Tennis Bublik vince il torneo di Halle

Tennis, emozioni e sorprese: Alexander Bublik si riconferma re dei prati di Halle, aggiudicandosi il secondo titolo in carriera. Dopo una sfida intensa contro un Medvedev in grande forma, il kazako ha mostrato sangue freddo e talento, vincendo in due set e regalando al pubblico un match ricco di suspense. La sua vittoria sottolinea ancora una volta come nel tennis nulla sia scritto e ogni torneo possa riservare sorprendenti svolte. Sasha, infatti, ha alzato il livello nei momenti chiave, giocando un...

Roma, 22 giu. (askanews) – Alexander Bublik è campione per la seconda volta in carriera sui prati tedeschi di Halle. Il kazako ha conquistato il titolo battendo in finale Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 7-6 in un’ora e 23 minuti di gioco. L’ennesima partita di spessore di Bublik che ha fatto i conti con un’ottima versione di Medvedev, tra le migliori del recente passato. Sasha, però, ha alzato il livello nei momenti chiave, giocando un tennis a tratti stellare come aveva fatto vedere giovedì nel match vinto contro Jannik Sinner. Lo ha fatto nel primo set, vincendo dodici punti consecutivi dal 3-3 e 0-30. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: bublik - halle - tennis - vince

Sinner-Hanfmann all’ATP Halle in diretta: esordio sull’erba per Jannik, se vince c’è Bublik - Non perdere l’emozione dell’esordio di Jannik Sinner sull’erba di ATP Halle, dove affronta Hanfmann in un match imperdibile.

Bublik lo ha fatto di nuovo! Il kazako batte anche Medvedev in finale dopo Sinner agli ottavi e vince in lacrime: è il campione sull’erba dell’Halle Open come già successo nel 2023 Vai su Facebook

Grande #Bublik che vince ad Halle Attenzione a lui, #Lehecka e #Draper a #Wimbledon oltre ai soliti noti big Vai su X

Tennis: Bublik vince ad Halle, negli 8/i ha eliminato Sinner; Bublik, vince la favola! Più forte di tutti ad Halle, anche Medvedev si inchina; Tennis: Bublik vince ad Halle, battuto Medvedev in finale.

Tennis: Bublik vince ad Halle, negli 8/i ha eliminato Sinner - E' successo nella finale del torneo Atp 500 di Halle, in cui Bublik si è imposto sul rivale per 6- Scrive msn.com

Tennis, Bublik vince il torneo di Halle - (askanews) – Alexander Bublik è campione per la seconda volta in carriera sui prati tedeschi di Halle. Segnala askanews.it