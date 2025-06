Tennis Bolelli-Vavassori sconfitti in finale ad Halle

Un’Italia del tennis che non smette di emozionare, anche quando il traguardo sfugge di un soffio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, campioni uscenti ad Halle, si sono arresi in finale contro i padroni di casa Krawietz e Puetz in una gara combattuta e ricca di suspense. La partita, intensa e ben giocata, ha dimostrato ancora una volta il valore dei nostri atleti, pronti a tornare più forti di prima.

Roma, 22 giu. (askanews) – Stop in finale all’Atp 500 di Halle per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Campioni uscenti sull’erba tedesca, gli azzurri hanno perso in finale contro la coppia di casa KrawietzPuetz, nel remake della finale 2024: 6-3, 7-6 il punteggio finale in un’ora e 37 minuti di gioco. Una partita equilibrata, risolta in pochi punti dai tedeschi (al primo titolo del 2025) che hanno espresso un tennis di alto livello. Qualche rimpianto per gli azzurri nel secondo set, in cui hanno avuto un set point in risposta prima del tiebreak, risolto 7-4 dai n. 1 del seeding. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: finale - tennis - bolelli - vavassori

Tennis, Bolelli-Vavassori in finale ad Halle. Errani-Paolini sono in semifinale a Berlino - Due grandi appuntamenti tennistici in Germania, entrambi ricchi di emozioni e successi italiani. A Halle, Bolelli e Vavassori si preparano a contendersi la finale nel doppio maschile, mentre a Berlino, Errani e Paolini si qualificano per la semifinale sul verde, battendo avversarie di livello.

BOLELLI E VAVASSORI SCONFITTI IN FINALE Vincono i padroni di casa Krawietz e Puetz in due set, dopo un match giocato ad alto livello: complimenti ai campioni e ai nostri ragazzi #Tennis #ATPHalle Vai su Facebook

DOMENICA DI COPPIA In Germania ci aspetta un’intensa giornata di tennis all’insegna del doppio! Dalle 12.30, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si giocano il titolo dell’ATP 500 di Halle contro Krawietz-Puetz! In finale a Berlino invece ci sono Jasmine Vai su X

Bolelli/Vavassori si arrendono in finale: ad Halle è rivincita Krawietz/Puetz; Tennis, Bolelli-Vavassori sconfitti in finale ad Halle; Tennis, Vavassori e Bolelli fermati in finale ad Halle.

Tennis: Halle, Bolelli-Vavassori sconfitti in finale - Sconfitta in finale per il doppio azzurro all'Atp 500 di Halle: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ceduto in due set alla coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz che si sono imposti ... Da ansa.it

Halle, Bolelli-Vavassori sconfitti in finale doppio. Berlino, tocca a Errani-Paolini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Halle, Bolelli- tg24.sky.it scrive