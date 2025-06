Tennis Andrea Barone vince due trofei alla 21esima edizione del Veneta Nastri Veterani

L’emozione ha conquistato il pubblico alla 21ª edizione del Trofeo Veneta Nastri Veterani a Istrana, dove Andrea Barone del Tennis Club Via Olivera ha brillato conquistando due titoli nel singolare Over 45. Tra 51 talenti provenienti da tutta la regione, Barone ha dimostrato determinazione e classe, trionfando nelle finali e confermando il suo talento. Un successo che suggella un torneo ricco di passione e competitivezza, lasciando il segno nella storia del circuito regionale.

Ad Istrana conclusa la tappa del circuito regionale veterani 21^ edizione Trofeo Veneta Nastri. Erano 51 i players a confronto coordinati da Sonia Rossi con la supervisione di Marco Isotti. Nell’Over 45 Andrea Barone del Tennis Club Via Olivera vince in due set la finale con Andrea Bresolin dello. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Tennis, Andrea Barone vince due trofei alla 21esima edizione del Veneta Nastri Veterani

In questa notizia si parla di: andrea - tennis - barone - vince

Tennis, secondo Slam nel doppio misto per Andrea Vavassori: in coppia con Sara Errani vince il Roland Garros a Parigi - Un’impresa che consacra Andrea Vavassori come uno dei protagonisti di punta del tennis italiano. Al Roland Garros 2025, il 30enne pinerolese ha conquistato il suo secondo Slam in doppio misto, questa volta insieme a Sara Errani.

Jannik Sinner e Andrea Bocelli insieme in un singolo musicale Domani, 20 giugno, uscirà "Polvere e Gloria", la collaborazione inaspettata tra il numero uno del tennis e l'icona della musica italiana nel mondo. Il progetto è stato annunciato sui loro profili Inst Vai su Facebook

Tennis, Andrea Barone vince due trofei alla 21esima edizione del Veneta Nastri Veterani; Barone protagonista al Tc Volpago; Tennis, il Rodeo Steel di Volpago premia il maestro Andrea Barone.

Tennis, Andrea Barone vince due trofei alla 21esima edizione del Veneta Nastri Veterani - Nel femminile Consuelo Viganò fa vedere tutta la sua classe. Segnala trevisotoday.it

ANDREA, TOCCANTE SORPRESA A PAPÀ MASSIMO A C’È POSTA PER TE 2025/ Arriva Matteo Berrettini: “L’amore vince” - Il campione è la sorpresa che Andrea vuole fare a sua padre Massimo, sportivo e giocatore di tennis. ilsussidiario.net scrive