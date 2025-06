Tennis amaro per l’Italia Errani-Paolini sconfitte in finale a Berlino

Un’altra giornata di amarezza per il tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini si sono fermate in finale al WTA 500 di Berlino, sconfitte dalla coppia Mihalikova-Nicholls. Dopo la delusione di Halle con Bolelli e Vavassori, questa sconfitta pesa di più, lasciando un po’ di amaro in bocca agli appassionati. Segui le nostre dirette e i nostri approfondimenti per non perdere neanche un dettaglio di questa stagione ricca di sfide e emozioni.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte dalla coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls al WTA 500 di Berlino. Dopo quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Halle, arriva una nuova sconfitta in finale per il tennis italiano. Anche se in questa occasione, a differenza della coppia maschile, si tratta di una delusione maggiore, perché abbastanza inattesa.

