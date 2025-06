Tenda in festa per i 25 anni E c’è anche Elio

Festeggia con noi 25 anni di “La Tenda” all’oratorio San Carlo, un quarto di secolo di amicizia e solidarietà! Tra musica, buon cibo e divertimento per grandi e piccini, questa giornata speciale si arricchisce della presenza di Elio, ospite d’eccezione. Dalle prime luci del mattino fino alle ore pomeridiane, l’evento promette momenti indimenticabili; vieni a vivere questa festa unica e condividi con noi la gioia di un traguardo così importante.

Venticinque anni sotto "La Tenda". Si festeggia oggi all'oratorio San Carlo, il 25esimo anniversario dell' associazione, ospite il cantante Elio (nella foto). Gli eventi in programma iniziano al mattino con la messa e proseguono con un pranzo, anche da asporto con un menù che prevede pasta all'amatriciana, pasta al pesto, arrosto, salamelle, wurstel, patatine. Nel pomeriggio i bambini avranno a disposizione i gonfiabili per giocare e dalle 15 prende il via la festa con stand de Gli Sgusciati, Piante e fiori, Inter club e realtà del territorio. Dalle 16 in poi laboratori creativi per tutti e dimostrazioni di baskin e di calcio integrato.

