Temu ' snobba' gli Usa dopo i dazi vendite a picco del 25%

Temu, il marketplace cinese in rapida ascesa, sembra aver subito un duro colpo negli Stati Uniti, con vendite in calo del 25% e una riduzione della spesa pubblicitaria. Questa frenata, evidenziata dai dati di Bloomberg Second Measure, riflette l'impatto dei dazi statunitensi e mette in discussione il futuro del colosso online in un mercato così competitivo. Ma cosa riserva il prossimo capitolo di questa sfida?

Temu taglia la spesa pubblicitaria negli Stati Uniti e le vendite online del marketplace cinese vanno letteralmente a picco. Secondo Bloomberg Second Measure, che analizza i dati delle carte di credito e di debito, rispetto a un anno fa le vendite settimanali di Temu sono diminuite di oltre il 25% nel periodo dall'11 maggio all'8 giugno. Un dato che risente dei dazi di Donald Trump, ma che è in contrasto con quelli di altre piattaforme di Shein, Walmart e Amazon, dove le vendite sono tornate a crescere dopo la tregua commerciale raggiunta da Usa e Cina. Il calo di Temu sembra più che altro legato al cambio di strategia commerciale deciso dal colosso dell'e-commerce a basso costo: optando per il taglio della spesa pubblicitaria, Temu ha infatti operato un'improvvisa inversione di tendenza rispetto agli investimenti portati avanti lo scorso anno per attirare l'attenzione degli acquirenti statunitensi, a partire dagli spot in onda durante la fatidica notte del Super Bowl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temu 'snobba' gli Usa dopo i dazi, vendite a picco del 25%

