Tempesta d’amore trame settimanali dal 23 al 27 giugno | Helene blocca la vendita del Fürstenhof in extremis

Prepariamoci a una settimana all’insegna di emozioni e colpi di scena con Tempesta d’Amore dal 23 al 27 giugno! Helene sorprende tutti bloccando in extremis la vendita del Fürstenhof, mentre Markus celebra una vittoria importante in tribunale. Cosa ci riserveranno gli episodi inediti? Scopriamolo insieme, perché il drama al castello tedesco è pronto a sorprenderci ancora una volta.

