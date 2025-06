Tempesta con e fulmini e forti raffiche di vento | alberi caduti e disagi

Una serata di festa si è trasformata in un turbine di vento e fulmini, con alberi caduti e disagi che hanno coinvolto le piazze della movida. La Festa della Musica, che avrebbe dovuto unire emozioni e divertimento, si è temporaneamente fermata sotto il fragore delle raffiche. La natura, ancora una volta, ci ricorda la sua potenza: resta da vedere come la città reagirà a questa nuova ondata di maltempo.

Raffiche di vento fortissime hanno rovesciato tavoli e ombrelloni nelle piazze della movida cittadina, proprio mentre era in corso la Festa della Musica. Poi è arrivata la pioggia, intensa ma fortunatamente senza grandine. Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta nella serata di sabato 21.

? FORTI TEMPORALI IN ARRIVO, le zone di CONFINE ed INTERNE si preparano. ? NON ESCLUSA GRANDINE di medie dimensioni (fino a 3-4cm)! POSSIBILI DOWNBRUST nelle zone più esposte con raffiche di vento fino a 80 km/h. ORARIO PR Vai su Facebook

