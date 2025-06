Temperature record e afa MeteoGiuliacci | dove si soffre di più

Prepariamoci all'ondata di calore più intensa dell'estate, con temperature record che superano i 40°C in Sardegna e un'afa insopportabile su gran parte dell'Italia. Da lunedì 23, il Paese sarà avvolto da un caldo africano che farà sudare anche di notte, rendendo difficile il riposo. È fondamentale adottare le giuste precauzioni per affrontare questa sfida climatica, perché giovedì 26 potrebbe essere il giorno più critico di tutta l'emergenza.

Da lunedì 23 l'Italia sarà investita da un'ondata di caldo africano con temperature in forte aumento e clima stabile. Le aree più colpite saranno la Pianura Padana, il versante tirrenico e le Isole Maggiori dove si supereranno facilmente i 35-36°C, con picchi oltre i 40°C in Sardegna. Le temperature notturne non scenderanno sotto i 20°C, con umidità in aumento e forte disagio, soprattutto per anziani e persone vulnerabili. Giovedì 26 giugno è atteso un passaggio temporalesco al Nord, in particolare su Alpi e pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rischio di grandinate. 🔗 Leggi su Iltempo.it