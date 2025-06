Temperature bollenti altissimo il rischio incendi | Sud sorvegliato speciale Ispra | Estate critica col cambiamento climatico Previsioni impossibili

Con temperature bollenti e rischi di incendi alle stelle, il Sud si configura come una zona “sorvegliato speciale”, in un’estate resa ancora più critica dal cambiamento climatico. L'Ispra segnala che le previsioni sono difficili da formulare, mentre i roghi boschivi continuano a insidiare il nostro territorio. La stagione degli incendi è appena iniziata, e la sfida di contenere i danni diventa ogni giorno più urgente.

“Il contenimento o mitigazione degli effetti degli incendi boschivi in tempi di cambiamento climatico è un obiettivo complesso. Estate critica, ma difficile fare previsioni”. La stagione degli incendi in Italia è appena iniziata. Lo scorso anno, secondo i dati Ispra, l’Italia e? stata colpita da roghi boschivi per una superficie complessiva di 514 chilometri quadri. Ovvero, quasi la metà della superficie del Comune di Roma Capitale. (CANVA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Temperature bollenti, altissimo il rischio incendi: Sud sorvegliato speciale. Ispra: “Estate critica col cambiamento climatico. Previsioni impossibili”

incendi - ispra - estate - critica

