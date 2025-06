Telemedicina nelle farmacie del Lazio | un passo avanti verso una sanità più accessibile

La telemedicina nelle farmacie del Lazio rappresenta un passo avanti decisivo verso una sanità più accessibile e vicina ai cittadini. Con servizi come ECG, holter cardiaco e pressorio, le farmacie diventano punti di salute innovativi e facilmente raggiungibili. Questo progetto, promosso dalla Giunta regionale, trasforma ogni farmacia in un presidio di cura, riducendo i tempi di attesa e migliorando significativamente la qualità dell’assistenza sanitaria. È l’inizio di una nuova era per la salute pubblica nella regione.

Roma 22 giugno 2025 – La Giunta regionale del Lazio ha approvato un protocollo innovativo che permette alle farmacie della regione di offrire servizi di telemedicina, tra cui ECG, holter cardiaco e holter pressorio. Questo progetto, proposto dal presidente Francesco Rocca, mira a rendere le farmacie veri e propri presidi di salute sul territorio, migliorando l’accesso ai servizi sanitari e riducendo i tempi di attesa per i cittadini. Il protocollo, concordato con Federfarma e Assofarm, prevede l’integrazione di servizi di telemedicina nelle farmacie del Lazio. Le farmacie non saranno più solo luoghi di erogazione dei farmaci, ma anche centri sociosanitari polifunzionali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

