Telemedicina la Regione Lazio approva il protocollo

La regione Lazio apre nuove frontiere nella sanità con l’approvazione del protocollo che rende possibile, nelle farmacie locali, esami come ECG, holter cardiaco e controllo pressorio. Questa innovazione, proposta dal presidente Francesco Rocca, rivoluziona l’accesso alle cure, portando servizi di telemedicina direttamente a portata di mano. Scopriamo come questa iniziativa trasformerà il rapporto tra cittadini e assistenza sanitaria, garantendo maggiore comodità e tempestività.

Nelle farmacie del Lazio potranno essere effettuate ECG, holter cardiaco e pressorio. La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca, ha infatti approvato lo schema di Protocollo attuativo della "Farmacia dei servizi" e prestazioni di telemedicina, concordato con.

Ecg e holter in farmacia senza costi per i cittadini: la Regione approva il protocollo sulla telemedicina - Rocca: «Un ulteriore passo in avanti rispetto a una visione di sanità più vicina alle persone.

La Giunta del Lazio approva il protocollo sulla telemedicina, Rocca "Svolta concreta" - Con l'approvazione del protocollo viene affidato alle farmacie un nuovo ruolo: quello del servizio di telemedicina